CPR, Azores Rallye, Armindo Araújo: “boas sensações para o arranque das especiais” | AutoSport

Armindo Araújo foi o segundo piloto mais rápido, dos concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, no Qualifying Stage disputado em Lagoa. O piloto do Skoda Fabia Rally 2 foi o nono entre os pilotos do ERC e ficou com ótimas sensações para o arranque da primeira etapa do Azores Rallye. Desta vez não foi o mais rápido, como em Fafe, mas à sua frente ficou apenas Ricardo Moura, que como se sabe não vai disputar todo o campeonato, pelo neste particular, Araújo voltou a bater os adversários mais diretos.

Numa especial curta, e um pouco distinta daquelas que encontrará no dia de amanhã, Armindo Araújo estava satisfeito com o resultado alcançado no final do Qualifying. “Poderíamos ter atacado um pouco mais, mas não quisemos correr qualquer risco, num troço que estava bastante duro e que exigia outro tipo de abordagem. Ainda assim fizemos um bom tempo, que nos permitiu ser os segundos mais rápidos entre o pelotão do CPR, e isso deixa-nos muito satisfeitos. Em termos gerais conseguimos um registo entre os dez primeiros, o que é também positivo para a nossa ordem de partida para amanhã. Saímos daqui com boas sensações para o arranque das especiais”, afirmou o líder do campeonato.

A primeira etapa do Azores Rallye terá dupla passagem pelas especiais de Coroa da Mata (11.4 km); Graminhais (24.03 km) e Tronqueira (21.89 km), num dia que terminara com a primeira visita à Especial Grupo Marques (3.12 km).