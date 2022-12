Campeões 2022: Efrén Llarena Campeão Europeu de Ralis | AutoSport

Efrén Llarena e Sara Fernández selaram o título de Campeões Europeus de Ralis duas provas antes do fim da competição, o que mostra bem o domínio que exerceram na competição. Só venceram uma vez, nos Açores, mas a sua regularidade de resultados esteve bem acima da concorrência, que diga-se em abono da verdade, não foi muito forte.

Llarena, que terminou em segundo atrás de Andreas Mikkelsen em 2021, tornou-se no primeiro campeão espanhol do ERC desde Antonio Zanini em 1980, enquanto Sara Fernández garantiu os títulos de navegador consecutivos no campeonato, pois o ano passado já o tinha sido, devido a uma troca de navegador de Mikkelsen.

Para o espanhol, este foi um ano marcado pela consistência, o fator chave para título. O seu ponto alto foi nos Açores, quando bateu Ricardo Moura no último troço, suplantando uma margem de 6.1s em 10.22 Km.