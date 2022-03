Azores Rallye, Simone Campedelli: “desejoso de conduzir nestas belas e icónicas estradas” | AutoSport

Simone Campedelli chega aos Açores “desejoso de conduzir nestas belas e icónicas estradas. O ano passado estive na ilha a assistir ao rali e fiquei bastante bem impressionado com o que vi. É um rali com muitas particularidades e veremos aquilo que seremos capazes de fazer. No entanto, sem dúvida que queremos desfrutar de cada momento no carro…”

O italiano Simone Campedelli nasceu a 26 de julho de 1986 e deu os seus primeiros passos neste desporto em 2004 com um Citroën C2 VTS. Entre 2005 e 2009 esteve ao volante de várias versões de Mitsubishi Lancer e ainda realizou algumas participações com carros como o Peugeot 206 WRC, Peugeot 307 WRC e Citroën C4 WRC. Esteve maioritariamente com Citroën DS3 R3T de 2011 a 2013 e dividiu-se entre o Ford Fiesta R5 e o Ford Festa Rally2 até 2019. Nos dois últimos anos utilizou VW Polo GTi R5 e o Skoda Fabia Rally2 Evo com que também encara a presente temporada. No seu pais, venceu o troféu de terra em 2007, foi campeão júnior em 2011 e o melhor com duas rodas motrizes em 2012.