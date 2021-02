Azores Rallye, Rui Moniz e o CPR: “Garantir condições para regressar em 2022“

A temporada de 2021 do Europeu de Ralis irá arrancar com a realização da 55.ª edição do Azores Rallye, que se irá realizar em nova data, entre 6 e 8 de maio, fruto da reformulação do calendário em resposta à crise pandémica de Covid-19. Apesar da prova açoriana ficar este ano fora do calendário do CPR, volta a abrir o ERC.

O Grupo Desportivo Comercial, organizador do evento revela que “estava pronto para levar às estradas da ilha de São Miguel a edição de 2021 nas datas inicialmente agendadas. No entanto, devido ao adiamento do Rali Serras de Fafe e Felgueiras e do Rally Islas Canarias, o Grupo Desportivo Comercial optou por, em parceria e espírito de entreajuda com o Eurosport Events, promotor do campeonato, ocupar a data deixada em aberto pelo rali espanhol, permitindo assim manter a fluidez do campeonato europeu da modalidade e evitando um espaço de 120 dias sem provas”.

Para Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, “este reposicionamento no calendário e o fato de abrirmos o campeonato volta a orgulhar o Grupo Desportivo Comercial e confirma a excelência do Azores Rallye, enquanto evento desportivo, que serve também de ferramenta de promoção dos Açores no mundo. Servirá também o intento de realizar o rali numa data mais afastada do atual momento que se vive, face à crise pandémica atual”.

Relativamente à interrupção da presença da prova açoriana no Campeonato de Portugal de Ralis 2021, a FPAK revelou que tal sucede devido à necessidade de conter custos. Uma medida de exceção, num ano de exceção, em que fica de fora também o Rali Casinos do Algarve: “O Grupo Desportivo Comercial reitera a importância que reconhece ao Campeonato de Portugal de Ralis, competição fundamental para o clube e onde milita o Rali dos Açores, agora denominado Azores Rallye. Rui Moniz adianta que “já em 2020 havíamos aumentado os apoios aos concorrentes ao CPR, o que procurámos reforçar para o corrente ano”, comprometendo-se o clube a garantir as necessárias condições para que a prova regresse à competição em 2022.“