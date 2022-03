Azores Rallye, Ricardo Moura: “Objetivo é ser a minha melhor versão” | AutoSport

Ricardo Moura manteve os pés no chão no final da manhã e apesar de liderar o rali, manteve uma postura serena, de quem sabe que enfrenta adversários muito bons e, acima de tudo, com muito mais ritmo competitivo. Moura disse que os adversários têm mais margem para melhorar nas segundas passagens e mantém o objetivo, que é de ser a sua melhor versão.