Azores Rallye, Ricardo Moura: “Faltou conseguir manter o mesmo registo na segunda ronda” | AutoSport

Como se pode calcular, Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) não estavam contentes à chegada do rali, pois tinham tido o pássaro na mão, que voou nos últimos instantes. E assim ainda dói mais, mas não apaga tudo o que de bom fizeram: “Faltou conseguir manter o mesmo registo na segunda ronda, fui perdendo, perdi décimos nas Feteiras, depois 7.7s nas Sete Cidades, e no último achei que tinha condições para discutir o rali até ao fim, mas não fui capaz de manter o mesmo registo do Llarena, ele foi muito forte no último troço.

É verdade que tenho que estar satisfeito pelo meu desempenho, mas por outro lado alguém que lidera um rali ao penúltimo troço, não ter conseguido é difícil, mas faz parte”, disse Ricardo Moura no final.