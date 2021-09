Azores Rallye, Pedro Vale (carro zero): “foi excelente ver o Moura a lutar com a elite mundial” | AutoSport

“Foi pena para o Ricardo Moura, mas as coisas são assim, vai ser uma boa festa na mesma, quarto lugar é um excelente resultado. Quando ao pódio, o Llarena é um surpresa agradável, não pensei que fosse andar tão rápido, dos outros dois (Mikkelsen e Sordo) dispensam apresentações, estamos a falar da elite mundial. Ontem (6ª Feira) foi excelente ver o Moura a lutar com essa elite mundial. E o Llarena não é da elite mundial mas disputa regularmente muitas provas, está com um ritmo fantástico e comprovou-o aqui.

Valeu a pena este rali, estamos numa fase final de pandemia, ainda existem algumas restrições, mas mesmo assim está à vista a quantidade de pessoas que seguem o rali, é fenomenal, é uma festa a todos os níveis, sou o ‘zero’ e fui tão acarinhado por tanta gente, imagino os pilotos, que se devem sentir muito bem quando vêm cá. Acho que a organização está de parabéns, há sempre coisas a melhorar, mas estão todos de parabéns”, disse à Azores Rallye TV.