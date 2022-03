Azores Rallye, PE9: Luta resume-se a Ricardo Moura e Efren Llarena | AutoSport

O troço era curto, mas Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) voltaram a sair por cima, já que dilataram ainda mais a margem que os separa dos segundos classificados, Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo), com Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) a subir uma posição por troca com Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2), mas a perderam tempo para os líderes. O austríaco teve um ‘momento’ em que teve de levantar o pé para não bater e com isso perdeu mais 7.6s para Moura, enquanto o estónio fez um pião e perdeu 21.5s o que significa que Llarena está agora a 13.7s, e passa a ser o único adversário que, em condições normais ainda pode bater Ricardo Moura. Simon Wagner já está a 19.4s e Ken Torn a 32.0s. É verdade que ainda faltam cinco troços, mas as coisas começam a definir-se para serem Moura e Llarena a lutar pelo triunfo. Curiosamente, o ano passado, também eles lutaram até ao fim, mas pelo lugar mais baixo do pódio, atrás de Andreas Mikkelsen e Dani Sordo.

No CPR, quase tudo na mesma com a exceção que Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo passaram José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) na classificação, estando agora o piloto do Citroen 5.3s atrás.

