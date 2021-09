Azores Rallye, PE9: Andreas Mikkelsen e Dani Sordo separados por 0.1s | AutoSport

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) venceu a primeira passagem pelas Sete Cidades, bateu Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 1.8s e com isso está agora apenas a 0.1s antes da super especial Grupo Marques, que encerra a manhã deste último dia de prova.

Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) foi terceiro a 2.1s na frente de Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), que ficou 3.8s mais atrás, o que significa que o espanhol fica agora a 12.8s do terceiro lugar. Com o rali ‘preso’ por 0.1s, Moura já está a 24.2s e com poucas hipóteses de chegar mais à frente.

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) ficaram pelo caminho com problemas no radiador do Fiesta.

