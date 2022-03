Azores Rallye, PE8: Ken Torn vence, Ricardo Moura mais líder | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) foram segundos na primeira especial de hoje atrás de Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) mas isso não os impediu de aumentar a margem para o segundo classificado que são agora Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo).

Com o top 4 tão equilibrado (antes deste troço separados por 11.7s),

Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) caíram de segundo para quarto, mas a margem para o líder é de apenas 11.8s.

Ou seja, o piloto português tem um espanhol um estónio e um austríaco a disputar-lhe a liderança da prova.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) caiu para sexto depois de ter falhado um cruzamento, tendo por isso que emendar a mão e regressar à direção certa. Perdeu quase 20s e com isso o quinto posto para Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2) estando agora a 9.4s do romeno.

No CPR, tudo ainda mais definido, com Armindo Araújo agora a 54.5s da liderança de Ricardo Moura, com Bruno Magalhães em terceiro a 1m13.6s. José Pedro Fontes cedeu tempo a Miguel Correia que já só está a 1.7s do piloto do Citroen, numa luta que dura desde o início do rali.

