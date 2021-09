Azores Rallye, PE8: Andreas Mikkelsen é o novo líder | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) são os novos líderes do Azores Rallye, depois de baterem Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 3.4s na primeira passagem por Feteiras, com

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) a ficarem 0.1s mais atrás o que significa que o norueugês tem agora 1.9s de avanço para o espanhol.

Ricardo Moura voltou a dilatar a sua margem para o quarto lugar, o que é um bom sinal, com Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo), quinto nesta especial, agora a 16.6s do açoriano.

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) são quintos na frente de Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo), mas já com margens grandes entre ambos, pelo que a partir do quinto lugar está tudo mais ou menos definido. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 Evo) são sextos na frente de

Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5) e Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Tempos Online – CLIQUE AQUI