Azores Rallye, PE7: Ricardo Moura termina o primeiro dia na liderança | AutoSport

Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo) venceram a última especial do dia, e também a mais curta (PE7 Grupo Marques 1 – 3.12 km). Mas nas contas da geral não vimos muitas alterações na frente.

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) chegam ao fim do primeiro dia na frente do Azores Rallye, e estão bem posicionados para voltar a vencer em ‘casa’, ainda que pela frente tenha outro dia difícil pois as margens são ainda curtas. Moura terminou o dia com 8.4 seg. de vantagem para o segundo classificado e tem motivos para sorrir no final do primeiro dia.

O jovem Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) está a mostra-se um Senhor piloto. Venceu dois troços e roda na segunda posição a que chegou esta tarde, vindo do quarto lugar em que terminou a manhã. Wagner rodou sempre no top 5 e durante a tarde subiu o andamento e está a revelar-se um dos destaques desta prova.

Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) começou bem mas foi piorando ao longo do rali, conseguindo ainda assim, manter-se à tona e na luta pelo triunfo. Arriscou pouco, mas está a apenas 8,6s da frente. (ajusta os tempos). Andou pelos lugares do top 5 mas parece estar um furo abaixo dos homens da frente. Tem um dia para mostrar mais.

Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) está a fazer uma boa prova, mas cedeu uma posição esta tarde, caindo para quarto, mas ainda a uma distância perfeitamente recuperável. De manhã parecia um dos candidatos, mas perdeu andamento na PE 4 e PE 6. Se o tempo se mantiver seco como já está esta tarde, é bem possível que amanhã possa ser sério candidato ao triunfo. Não conhece a prova, mas rapidez não lhe falta.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) é na prática o líder do CPR, pois apesar de Ricardo Moura estar destacado na frente, e a caminho de vencer (pelo menos) no CPR, a verdade é que em termos de pontos, Armindo Araújo, a continuar assim ganha pontos aos adversários. Contudo, ainda falta meio rali. De manhã queixou-se de uma afinação errada, mas retificou durante a tarde e conseguiu subir a fasquia e afastar-se da concorrência nacional.

Na classificação geral seguem-se Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2), Javier Pardo/Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 evo), Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda Fabia Rally2 evo) e Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo), que venceu a PE7 (Super Especial).

Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), começou também mal o dia, mas a vitória na PE2 trouxe-o para perto dos lugares da frente. Conseguiu o quarto tempo, atrás de Moura na última PE do dia e tem alterando bons tempos com outros menos vistos. Mas está a fazer uma boa prova.

Numa prova que lhe costuma sorrir e onde já venceu três vezes, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) não tem conseguido estar ao mesmo nível, pois ainda não se encontrou com as mais valias do carro, que não lhe tem dado confiança para andar mais depressa, estado por isso já a 28.6s de Armindo Araújo. Ainda é recuperável, mas já é bastante difícil.

Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) é o terceiro piloto no Campeonato do Açores e tem estado abaixo de Moura e Rodrigues e já muito longe para um ataque, vai tentar manter o terceiro lugar da competição local o que deverá conseguir com relativa facilidade.

José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) está a fazer um rali abaixo do que desejaria. Está já a mais de dois minutos do lider do CPR e a mais de um minutos do pódio. Quer assegurar pontos e não parece disposto a correr riscos nesta fase.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) está a fazer uma prova mais discreta do que fez em Fafe. Se nas duras condições do primeiro rali se destacou, nos Açores as coisas não têm corrido de feição, mas não se dá por vencido e continua a sua aprendizagem.

Para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) é mais um rali para esquecer. Um toque acabou com as esperanças do piloto algarvio em mais um rali complicado para o campeão em título.

Resumindo, na frente da prova temos Moura, Wagner e Llarena, com Torn na quarta posição. Este quarteto cabe em 11.7 seg. e por isso tudo está em aberto para amanhã. Mesmo Araújo, a 35 segundos da frente poderá tentar algo.

No CPR, Moura lidera, mas Armindo está numa boa posição pois tem 30 segundos de vantagem para Bruno Magalhães. Talvez não vá arriscar tudo para tentar a vitória no CPR, mas não está muito longe de Moura. Terá, no entanto de estar atento à evolução de Moura. O top 3 do campeonato nacional parece estar encontrado, com Fontes já a distância considerável.

Amanhã teremos mais sete especiais cronometradas com a primeira a ir para a estrada às 09:00.



