Azores Rallye, PE7: Andreas Mikkelsen vence a está a 1.6s de Dani Sordo | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) venceram a especial de abertura de hoje do Azores Rallye, bateram Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) por 2.4s e com isso estão agora apenas a 1.6s da liderança, ainda na posse do espanhol.

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), que entrou para o segundo dia de prova a 4.5s da frente, perdeu 16.2s neste troço, que estava muito difícil e escorregadio, manteve o terceiro lugar, mas está agora a 18.3s da frente.

Quem já atirou a toalha ao chão foram Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2), que já não vão prosseguir em prova devido a não terem mais pneus sobressalentes. O vencedor dos Açores de 2018 completou o troço de abertura, Coroa da Mata, com um pneu traseiro esquerdo danificado isto depois de terem parado para mudar um pneu traseiro direito danificado durante o troço de 11,40 quilómetros.

Tendo levado apenas um pneu sobressalente no seu Citroën C3 Rally2, Lukyanuk confirmou que a sua prova tinha terminado: “Tivemos dois furos e não temos sobressalentes, acabou”, disse o piloto russo.

Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) são quartos na frente de Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) com os espanhóis agora apenas 13.2s atrás de Ricardo Moura.

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) são sextos na frente de Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5), Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Benito Guerra/Daniel Cue (Škoda Fabia Rally2 Evo), que subiram todos uma posição em virtude do abandono de Lukyanuk.

