Azores Rallye, PE6: Dani Sordo é o novo líder, pó ‘trama’ Ricardo Moura | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) venceram a derradeira especial do dia, Grupo Marques, bateram Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) por 2.6s, com os grande prejudicados a serem Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), que chegaram a esta especial 6.4s na frente do rali, e saem daqui na terceira posição da geral, devido a terem que parar no troço, devido ao muito pó.

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2), no final da especial revelou que teve de parar três vezes: “é uma especial estúpida”.

Desta forma, e terminado que está o primeiro dia de prova, Dani Sordo é o novo líder do rali, 4.0s na frente de Andreas Mikklesen, com Ricardo Moura a 4.5s. No final da quarta especial, Moura tinha 29.1s de avanço para Sordo e 31.4s para Mikelsen. Uma pena. Seja como for, três pilotos separados por 4.5s com o quarto a 27.3s.

Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) caíram para a quarta posição, Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) ascendem à quinta, por troca com Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII). Com tudo isto, Luakyanuk termina o dia a 1m51.2s de Sordo e sem qualquer hipótese de chegar à frente do rali, a não ser que exista uma hecatombe.

Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) caiu para oitavo neste troço, mas assegura o segundo lugar no Campeonato dos Açores de Rali, prova que terminou agora, com o triunfo de Ricardo Moura, na frente de Luís Rego e Rafael Botelho/Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) que são os novos líder do campeonato local, com três pontos de avanço para Rego e Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), que desistiram logo de manhã com problemas de transmissão.

