Azores Rallye, PE6: Avanço de Ricardo Moura mantém-se, mas há novo 2º classificado | AutoSport

Num troço que lhes correu menos bem, Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) mantiveram o avanço de 6.9s face ao segundo classificado, que são agora Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo), depois do campeão austríaco ter vencido a especial.

Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) mantém o terceiro lugar agora bem mais perto da frente, a 8,6s, reduzindo para metade o atraso que tinha para Moura.

Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) caíram para quarto, perdendo 16.9s só neste troço, atribuindo aos pneus a ‘queda’.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) são agora os novos quintos classificados, com o piloto a mostrar-se bem mais agradado com a afinação do carro, agradecendo à equipa por isso.

No CPR, está a 35.4s de Moura, mas já com 28.6s de avanço para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) com o piloto a não conseguir uma melhor afinação para o carro, o que se reflete na sua confiança em atacar.

José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) já está a 2:38.7 depois de ter começado a tarde a pouco mais de um minuto da frente.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) deu um toque no troço anterior e neste perdeu mais 9m57.9s, e as suas esperanças de um bom resultado já ‘morreram’.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) é quinto do CPR a 9.0s de Fontes.

Seguem-se Pedro Almeida/Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 evo), já a 5:53.6 da frente, depois de um rol incrível de coisas lhes terem sucedido de manhã.

