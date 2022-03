Azores Rallye, PE5: Ricardo Moura soma e segue | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) continuam a mostrar um excelente ritmo e voltaram a vencer um troço, desta vez a PE5 Graminhais 2 – 24.03 km. Moura fez o melhor registo com o tempo de 17:16.2, com Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) a ficarem com o segundo tempo (+2.7) e Javier Pardo/Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 evo) a fazerem o terceiro tempo.

No CPR Moura continua a dominar, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) a assinarem o segundo tempo (+5.4 seg) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a ficarem a mais de 20 segundos de Moura.

Nas contas da Geral, Moura lidera com 6.9 segundos de vantagem para Torn com a dupla Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) a fechar o top 3 da geral. Nas contas do CPR Moura também é líder, com Araújo na segunda posição a +45.5 seg do líder, ganhando o segundo lugar a Bruno Magalhães, que é agora terceiro. A PE 5 não foi boa para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) que tocaram numa proteção e ficaram assim fora de combate, perdendo muito tempo. Quem aproveitou foi José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) que subiu ao quarto lugar.

Tempos online AQUI