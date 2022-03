Azores Rallye, PE4: Ricardo Moura dilata avanço para Ken Torn | AutoSport

Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) venceu pela primeira vez um troço no Europeu de Ralis, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) por 2.0s, com Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) um pouco mais atrás a 2.2s.

Na geral, Ricardo Moura tem agora 4.2s de avanço para Ken Torn, com Efran Llarena a perder também um pouco mais para o açoriano, distando agora 6.9s. Simon Wagner, aproximou-se um pouco da frente, está agora a 11.8s. Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda Fabia Rally2 evo) são quintos a 24.5s.

Na luta do CPR, Ricardo Moura tem agora 31.6s de avanço para Bruno Magalhães, que por sua vez tem já Armindo Araújo a 8.4s, recuperando-os neste troço com o triunfo no CPR. Depois de mudar as afinações do carro, o vencedor de Fafe roda agora com mais confiança, enquanto o piloto da Hyundai continua a sentir alguns problemas com a afinação do seu carro.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) perderam mais 16.9s para a frente e já distam 1m18.2s de Moura.

Mais info quando possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI