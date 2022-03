Azores Rallye, PE3: Rúben Rodrigues vence, Ricardo Moura mantém a liderança | AutoSport

A PE 3 (segunda do dia, devido ao cancelamento da PE1) e fim da secção da manhã, foi feita no troço Tronqueira 1 – 21.89 km, ainda com condições muito difíceis para os pilotos e fãs que estão a ver a prova ao vivo.

Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) pareciam ter garantido o tempo mais rápido neste troço fazendo o registo de 18:47.7. Mas Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) conseguiram tirar 1.1 seg. ao melhor registo, vencendo assim este troço. A 1.6 segundos do estónio ficou a dupla lusa Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) que com este resultado manteve a liderança da prova. Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) conseguiram o quarto melhor tempo do troço e perderam um lugar para Torn na geral.

Nas contas do CPR, Moura fez o melhor tempo, mas neste troço vimos a resposta da dupla campeã Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a fazer um tempo bem melhor do que tinham feito na primeira PE. Teodósio foi o segundo mais rápido a 7.7 segundos de Moura com a dupla Armindo Araujo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) a fechar o top 3 neste último troço da manhã. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) ficou desiludido pois esperava ter conseguido um bom resultado mas o cronómetro não deu um bom tempo ficando-se quarto tempo no CPR, à frente de José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Almeida / Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas da Geral, Ricardo Moura lidera com 1.5 seg. de vantagem para Torn, com Llarena em terceiro a 4.3 seg do líder e Rúben Rodrigues a dar um salto de sete posições na geral, sendo agora sexto (+25 seg. do que o líder). No CPR, Moura também lidera com 26.7 seg. de vantagem para Bruno Magalhães e 40.2 seg para Armindo Araújo.

A PE 4 está agendada para as 14:40.

Tempos online AQUI

Ricardo Moura disse no fim do troço que “tem sido como nos outros anos – muito difícil. A aderência está sempre a mudar e não há uma linha limpa. Fomos um pouco longe em alguns lugares, mas estamos aqui”.

Ken Torn estava mais feliz no final da PE3: “Gostei da condução, mas a aderência está a mudar muito. Precisamos de melhorar para compreender a superfície, mas acho que até agora tudo bem”.

Armindo Araújo: “Sem problemas. O único problema tem sido a afinação. Preciso de ajustar alguns detalhes mas é uma prova longa e estamos apenas no início”.

Ricardo Teodósio: “Acho que fui demasiado rápido a atravessar a água e há água por todo o lado! Senti-me realmente confiante neste troço, o que me deixou realmente feliz”.