Azores Rallye, PE2: Ricardo Moura é o primeiro líder | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos na PE do Azores Rallye, a primeira realizada, batendo Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) por 1,8s, com Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2) em terceiro a 3.1s.

Numa especial com muita chuva e lama, e com muita instabilidade no tempo, ora chovendo mais ou menos, as margens foram-se acentuando.

O campeão austríaco em título, Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) foi quarto a 9.3s, 1.2s na frente de Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda Fabia Rally2 evo).

Na luta dos portugueses, CPR, e CAR, Moura destacou-se da concorrência, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram segundos a 14.6s, com Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo), a 27.8s, com Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues PRT Citroën C3 Rally2 a 27,9s na frente de Armindo Araujo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Miguel Correia/Jorge Carvalho PRT Škoda Fabia Rally2 evo e Ricardo Teodósio/José Teixeira PRT Hyundai i20 N Rally2, que perderam respetivamente 31.5s, 51,1s e Teodósio perdeu 53.8s.

