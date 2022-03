Azores Rallye, PE12: Faltam dois troços, Ricardo Moura com 13.8s de avanço | AutoSport

Nada mudou significativamente na PE12, Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) cederam 0.9s a Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo), com a margem a ficar nos 13.8s isto quando faltam dois troços para o fim do rali. Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) são terceiros a 27.3s. No CPR,

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) tem agora uma vantagem bem maior para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) depois do piloto da Hyundai ceder 19.7s em Feteiras 2, devido a problemas na traseira do carro. Sem ter a certeza do que pode ser, Bruno voltou a referir a questão de entrar terra nos amortecedores e estes deixarem de funcionar corretamente.

Tem sido recorrente nesta prova para o piloto da Hyundai, já sucedeu em Fafe.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo tem agora 5.4s de avanço para José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). Neste particular está tudo por resolver.