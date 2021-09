Azores Rallye, PE12: Andreas Mikkelsen perto do triunfo, Ricardo Moura do pódio | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) venceram também a PE12, na frente de Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), que terminou a 3.9s do noruguês.

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) foram terceiros a 6.7s e Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) quartos a 7.4s. Significa isto que Andreas Mikkelsen vai para o último troço com um avanço praticamente decisivo de 14.3s. A não ser que o espanhol tire um coelho da cartola, o rali deve estar decidido ainda que os 24.01 Km das Sete Cidades possam criar surpresas. Já Ricardo Moura, ao ganhar 3.5s a Efrén Llarena, colocando a margem em 13.0s também deve ter assegurado um lugar no pódio, o que a suceder é notável, já que é preciso recordar que o açoriano fez três ralis em quase dois anos. Bem diferente dos 15 de Dani Sordo e os 14 de Andreas Mikkelsen. E tudo provas ERC e WRC. Vamos ver o que sucede nas Sete Cidades…