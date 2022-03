Azores Rallye, PE10: Ricardo Moura e Efren Llarena separados por 13.6s | AutoSport

Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo) ganharam um décimo a Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo), pelo que passou mais um troço, o rali aproximou-se do final e o piloto açoriano ficou um pouco mais perto do seu objetivo. Está longe de estar ganho, mas a cada troço que passa e a margem se mantém, mais coisa menos coisa, inalterada, as perspetivas melhoram para Ricardo Moura.

Nesta especial Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2), abandonaram, pelo que é menos um candidato na luta, que também já estava longe demais para lá chegar, em condições normais.

Na luta do CPR, lá na frente nada muda, mas Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) estão a ceder tempo a Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que já só estão a 10.3s. Apesar das queixas, o piloto da Hyundai tem vindo a melhorar e Armindo Araújo confessou não estar com o feeling do carro que precisava.

Mais atrás, José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) passaram novamente para a frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) estando agora o piloto do Citroen 5.2 na frente.

Boa luta também estão a travar Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Almeida/Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 evo), neste momento separados por 4.9s por esta ordem.

