Azores Rallye, PE10, meio segundo entre Sordo e Mikkelsen: quem ganha? | AutoSport

Com três troços pela frente, e o final nas Sete cidades, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen vão para a última ronda pelos troços separados por 0.5s favoráveis ao espanhol. Um ataque sensacional na primeira passagem pelas Sete Cidades permitiu a Dani Sordo reduzir a vantagem de Andreas Mikkelsen no Azores Rallye para apenas 0,1s após três troços, antes de conquistar a primeira posição com o tempo mais rápido no Grupo Marques.

Sordo (Team MRF Tyres Hyundai i20 R5) iniciou a etapa decisiva de sábado com 4,0s de vantagem sobre o seu rival norueguês (Toksport WRT Skoda Fabia Rally2 Evo), mas caiu para o segundo lugar após a vitória de Mikkelsen na PE8. Antes da Na icónica Sete Cidades, sord estava 1,9s atrás de Mikkelsen, mas no exigente troço de 24,01 km bateu Mikkelsen por 1,8s e cortou a sua vantagem na geral para 0,1s rumo à super especial Grupo Marques: “É um troço muito complicado na primeira vez. É muito escorregadio, gostei, mas com duas passagens de reconhecimentos e sem nunca ter estado aqui antes, não foi fácil. Estamos a tentar lutar, mas o Andreas é muito rápido e também os outros são muito rápidos. Tento fazer o meu melhor, e tento levar informação para os pneus, desenvolver os pneus e torná-los mais fortes”.

Já Mikkelsen disse que: “Foi um troço espantoso, mas bastante escorregadio por isso não tive muita aderência. A escolha do pneu [composto] provavelmente não foi a melhor, mas não tive problemas”.

Sordo foi 0,6s mais rápido que Mikkelsen no Grupo Marques 2 e agora lidera o Azores Rallye por 0,5s, faltando três troços: “Estou bastante feliz, não temos mais pneus novos depois de um erro ontem, mas ainda não acabou mas vou tentar ganhar. Não esperávamos estar tão perto, porque esta era mais uma preparação para a próxima”.

Ricardo Moura detém o terceiro lugar, mas o 10 vezes campeão açoriano não ficou contente com este desempenho a bordo do Skoda da ARC Sport: “Penso que foi sobretudo má condução, não estava a fazer linhas limpas, não estava confiante, não a 100% e é assim que as coisas são”, disse Moura a seguir à PE7.

Depois de completar as Sete Cidades, com o quarto tempo mais rápido, Moura está agora 28,3s atrás do líder Sordo:

“Não cometi nenhum erro [nas Sete Cidades]. Temos demasiado ‘movimento’ no carro, especialmente na secção mais seca”. Fomos com pneus demasiado macios e o carro estava muito em ‘movimento’. Aqui é preciso ser muito preciso, fizemos um bom trabalho, mas os profissionais estão a ficar um pouco à nossa frente. Claro, gostaria de manter [terceira] posição, mas para isso tenho de melhorar a minha condução”.

Efrén Llarena, da Rallye Team Spain foi o terceiro mais rápido nas Sete Cidades, 2,1s mais lento do que o compatriota Sordo, e está 14,3s de Moura em quarto, depois de ter sido atrasado pelo pó no Grupo Marques.

Miko Marczyk é quinto depois de Erik Cais ter retirado o seu Yacco ACCR Team Ford Fiesta Rally2 nas Sete Cidades com um radiador danificado. Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) é sexto seguido por Luís Rego, Benito Guerra, o líder do campeonato açoriano Rafael Botelho e o líder do ERC2, Javier Pardo.

Alexey Lukyanuk abandonou após a PE7, depois de ter ficado sem pneus sobressalentes, na sequência de dois furos. Norbert Herczig desistiu com a suspensão do Skoda Fabia danificada, após um toque. Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT Renault Clio Rally4) lidera o ERC3, enquanto Pep Bassas não arrancou para o segundo dia devido a danos após o seu toque na PE5.