Azores Rallye, PE10: Dani Sordo é o novo líder, 0.5 separa-o de Andreas Mikkelsen | AutoSport

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) bateram Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 0.6s e são os novos líderes do AZores Rallye, por 0.5s. Quando faltam apenas as três especiais da tarde, está completamente indefinido o vencedor. Mikkelsen diz que escolheu mal os pneus, mas deve estar melhor preparado para a tarde.

Ao contrário do que sucedeu ontem na super especial Grupo Marques em que perderam muito por causa do pó, desta feita Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) foram terceiros a 4.2s e aumentaram para 14.3s a margem face a Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo), sextos nesta super especial. Independentemente de como tudo irá terminar, apesar de ter realizados apenas três ralis nos últimos dois anos, Ricardo Moura chega à fase decisiva de um rali do Europeu na luta pelo pódio. Notável.

Não existiram mais trocas de posição no top 10, pelo que Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) são quintos na frente de Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5), Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Rafael Botelho/Rui Raimundo (Škoda Fabia R5).

Aloísio Monteiro/Sancho Eiró (Škoda Fabia Rally2 Evo) estão fora de prova devido a danos causados por um acidente.

