Azores Rallye, PE 13: Ricardo Moura com 6.1s para gerir em 10.22 Km | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) vão para a derradeira especial do rali com 6.1s de avanço para Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo). O açoriano cedeu 7.7s para a dupla espanhola, mas Moura foi extremamente cuidadoso neste troço, porque se lembra bem do que sucedeu há uns meses, quando, como ele próprio disse no fim do troço, deitou tudo a perder nessa mesma especial, ao bater, perdendo o pódio por 3.2s.

Tendo em conta a extensão da PowerStage, Llarena teria de ganhar 1.6s por Km a Moura, o que em condições normais não sucede. Na primeira passagem por este troço, Moura bateu Llarena por 1.1s. Mas temos que esperar. Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) são terceiros a26,6s, Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2) quartos a 49.5s.

No CPR, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo têm agora 10.2s de avanço para José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2).