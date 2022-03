Azores Rallye, PE 11: Ricardo Moura com 14.7s de vantagem | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) venceu mais um troço e vai para a última tarde prova prova com 14.7s de avanço para Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo). A dupla espanhola tem pressionado, mas o piloto açoriano tem conseguido manter os seus adversários afastados. Faltam três difíceis troços, vamos ver como termina,

Depois do abandono de Ken Torn/Kauri Pannas com problemas no motor do Ford Fiesta Rally2, as posições seguintes estão definidas, Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) em terceiro, Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2) em quarto e só o quinto lugar para já ocupado por Javier Pardo/Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 evo) está em equação, pois quatro equipas ‘cabem’ em 14 segundos.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) distam 0.6s de Pardo, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) está a 11.6s de Araújo e Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) estão 1.7s atrás de Magalhães. Portanto, boas lutas ainda em perspetiva para a tarde.

Mais atrás um jogo do gato e do rato continua entre Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) e José Pedro Fontes /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). Este último fez um mau tempo na super especial do Grupo Marques e está agora a 3.9s de Correia.

