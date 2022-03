Azores Rallye: Palmarés, Fernando Peres é o mais vitorioso | AutoSport

Sabe o que têm em comum Juha Kankkunen, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen e Craig Breen, entre muitos outros? Já venceram o Rali dos Açores.

O piloto com mais triunfos é de longe Fernando Peres com sete, Carlos Bica soma 4, Bruno Magalhães, 3, Andreas Mikkelsen, 2, os mesmos de Giovani Salvi, Joaquim Moutinho, Joaquim Santos, José Miguel, Juho Hanninen, Larama e Luís C. Cordeiro.

Nomes mais sonantes com um triunfo contam-se Alexey Lukyanuk, Armindo Araújo, Bernardo Sousa, Craig Breen, Kris Meeke, Ricardo Moura e Rui Madeira

O Azores Rallye cumpre a sua 56ª edição. O evento organizado pelo Grupo Desportivo e Comercial tem como se percebe, uma longa história. A prova nasceu em 1965 com a Volta à Ilha de São Miguel.

Apenas três anos após a sua criação, em 1968, passou a integrar o campeonato nacional de ralis e na sua oitava edição adquiriu estatuto internacional. A primeira entrada no Campeonato da Europa de Ralis deu-se em 1992, na altura com o coeficiente 2, e apenas alguns anos depois, passou a arvorar o coeficiente 10.

Com a reestruturação das séries internacionais FIA, a prova açoriana passou a integrar, entretanto, a Taça da Europa.

Em 2008 foi dado novo impulso à importância internacional do evento, com a passagem do então SATA Rallye Açores a IRC Support Event e, no ano seguinte, a integração do Intercontinental Rally Challenge. O evento continuou nesta série até que, em 2012 e com a reestruturação do campeonato europeu, passou a fazer parte daquela que é a mais antiga competição internacional de ralis e o segundo campeonato mais importante na cena mundial da modalidade.

Desde então, o Azores Rallye é um dos eventos icónicos deste campeonato em que despontaram os atuais pilotos de referência nos ralis mundiais.

Desde a sua criação, o mais importante rali açoriano granjeou a fama de uma prova dura em que os pilotos e máquinas são postos à prova, condição que é bem expressa pelo seu lema, “for the brave”.

Para além disso, ninguém fica indiferente ao cenário micaelense, às Setes Cidades, por muitos considerada a mais bonita classificativa do mundo, e troços cronometrados com nomes como Tronqueira e Graminhais, entre outros, em que , na área limitada de uma ilha, é possível encontrar características que tornam outros eventos especiais um pouco por todo o mundo.

PALMARÉS

1965 Luís Toste Rego / Zeca Toste Fiat 1500

1966 Luís C. Cordeiro / António Tavares Ford Cortina GT

1967 Luís C. Cordeiro / António Tavares Ford Cortina GT

1968 José Lampreia / Silva Carvalho Renault R8 Gordini

1969 Américo Nunes / Fernando Fonseca Porsche 911 S

1970 Jorge Nascimento / Manuel Coentro BMW 2002

1971 Raúl Mendonça / Jorge Carreiro BMW 2002

1972 António Borges / Pedro Garcia Porsche 911 S

1973 Giovani Salvi / António Morais Porsche Carrera S

1975 Manuel Inácio / Pina de Morais Opel Ascona 1904 SR

1976 Giovani Salvi / Luigi Valle Ford Escort RS 2000

1977 Larama / Horácio Franco Ford Escort RS 1600

1978 Larama / Horácio Franco Ford Escort RS 1600

1979 José Pedro Borges / Rui Bevilacqua Opel Kadett GTE

1980 Mário Silva / Pedro de Almeida Ford Escort RS 1800

1981 Santinho Mendes / Filipe Lopes Datsun 160 J

1982 Joaquim Santos / Miguel Oliveira Ford Escort RS

1983 Joaquim Santos / Miguel Oliveira Ford Escort RS

1984 Joaquim Moutinho / Edgar Fontes Renault 5 Turbo

1985 Joaquim Moutinho / Edgar Fontes Renault 5 Turbo

1986 Jorge Ortigão / Pedro Perez Toyota Corolla GT

1987 Inverno Amaral / Joaquim Neto Renault 11 Turbo

1988 Carlos Bica / Fernando Prata Lancia Delta HF 4WD

1989 Carlos Bica / Fernando Prata Lancia Delta HF 4WD

1990 Carlos Bica / Fernando Prata Lancia Delta HF 4WD

1991 Carlos Bica / Fernando Prata Lancia Delta Integrale

1992 Yves Loubet / Didier Breton Toyota Celica GT4

1993 José Miguel / António Manuel Ford Sierra 4×4

1994 Fernando Peres / Ricardo Caldeira Ford Escort Cosworth

1995 José Miguel / Carlos Magalhães Ford Escort Cosworth

1996 Fernando Peres / Ricardo Caldeira Ford Escort Cosworth

1997 Bruno Thiry / Stephane Prevot Ford Escort Cosworth

1998 Fernando Peres / Ricardo Caldeira Ford Escort WRC

1999 Grégoire de Mevius / Jean-Marc Fortin Subaru Impreza

2000 Markko Martin / Michael Park Subaru Impreza WRC

2001 Juha Kankkunen / Juha Repo Subaru Impreza WRC

2002 Rui Madeira / Fernando Prata Ford Focus WRC

2003 Fernando Peres / José Pedro Silva Ford Escort Cosworth

2004 Fernando Peres / José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo VII

2005 Fernando Peres / José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo VIII MR

2006 Armindo Araújo / Miguel Ramalho Mitsubishi Lancer Evo IX

2007 Fernando Peres / José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo IX

2008 Bruno Magalhães / Carlos Magalhães Peugeot 207 S2000

2009 Kris Meeke / Paul Nagle Peugeot 207 S2000

2010 Bruno Magalhães / Carlos Magalhães Peugeot 207 S2000

2011 Juho Hanninen / Mikko Markula Skoda Fabia S2000

2012 Andreas Mikkelsen / Ola Floene Skoda Fabia S2000

2013 Jan Kopecky / Pavel Dresler Skoda Fabia S2000

2014 Bernardo Sousa / Hugo Magalhães Ford Fiesta RRC

2015 Craig Breen / Scott Martin Peugeot 208 T16

2016 Ricardo Moura / António Costa Ford Fiesta R5

2017 Bruno Magalhães / Hugo Magalhães Skoda Fabia R5

2018 Alexey Lukyanuk / Alexey Arnautov Ford Fiesta R5

2019 Lukasz Habaj / Daniel Dymurski Skoda Fabia R5

2021 Andreas Mikkelsen / Elliot Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo