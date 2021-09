Azores Rallye: O acidente de Alexey Lukyanuk (vídeo) | AutoSport

Alexey Arnautov confirmou que ele e o seu piloto, Alexey Lukyanuk estão “bem e prontos para partir de novo” após o seu quase dramático acidente na PE3 do Rallye dos Açores. A dupla russa estavam a tentar reagir ao tempo perdido na sequência de um furo, na PE1 quando sofreram um ‘momento’ espectacular na Lagoa de São Brás: “Foi no início do troço, havia uma curva à direita e chegámos lá um pouco mais rápidos do que o necessário. O carro não capotou mas fizemos um pião, felizmente não houve capotanço. Acabámos por bater numa barreira, estamos bem e prontos para voltar a rolar. Foi um pequeno erro, foi um erro meu, ou não sei se o Alexey apenas ouviu mal a nota. Tivemos alguns danos, mas continuámos”.