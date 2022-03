Azores Rallye: Número de pneus é limitado | AutoSport

Numa tentativa de controlar tanto os custos de participação como as próprias prestações dos concorrentes em prova, em prol da segurança, o número de pneus que podem ser utilizados pelos concorrentes é limitado. Neste 56º Azores Rallye, à semelhança do que com outros eventos do FIA European Rally Championship, a quantidade passível de ser usada pelos pilotos com as viaturas mais competitivas, vulgos R5, é de 16, ou seja, 4 novos por cada uma das secções em que se decompõe a prova.

Já no que toca às equipas com viaturas do ERC3 e ERC4 esse número passa para 12.

O controlo dessas quantidades é feito através da marcação dos pneus à saída e entrada de cada um dos parques de assistência pelos comissários técnicos.