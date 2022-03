Azores Rallye, Norbert Herczig: “mudar a tendência nos Açores” | AutoSport

Norbert Herczig estará “pela quarta vez no Azores Rallye e, até agora, não temos tido muita sorte pois apenas uma vez chegamos ao final da prova. Este ano isso vai mudar. Gosto muito das classificativas e do ambiente em torno do evento. Os espetadores gostam muito deste desporto e parece que também entendem bastante do assunto. Para mim, este Azores Rallye será especial pois também o meu filho, Patrik Herczig num Renault Clio Rally5, vai começar a sua campanha no ERC. Pai e filho juntos na ilha!”

O húngaro Norbert Herczig conta 46 anos de idade mas começou nos ralis apenas em 1997 com um Skoda Favorit 136L, modelo que utilizou também em 1998. No ano seguinte tripulou um Skoda Felicia Kit-Car. Já em 2002 e 2003 guiou, respetivamente, Citroën Saxo kit-Car e S1600. Campeão húngaro em quatro ocasiões, 2009 e entre 2015 e 2017, mantém uma presença assídua no ERC desde 2018 com Skoda Fabia R5, VW Polo GTi R5 e Skoda Fabia Rally2 Evo. Apenas perdeu na última corrida a hipótese de ser vice-campeão do ERC o ano passado.