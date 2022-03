Azores Rallye: Luis Vilariño é o primeiro na estrada seguido de Ricardo Teodósio | AutoSport

Os pilotos mais rápidos na Qualificação do Azores Rallye escolheram a ordem de partida no evento organizado pelo Grupo Desportivo e Comercial. A dupla Luis Vilariño/Javier Martínez (Škoda Fabia Rally2 evo) será a primeira a sair para a estrada no dia de amanhã para a edição 56 do Azores Rallye, depois de ter terminado a qualificação com o 18º tempo. Dois minutos mais tarde, serão os portugueses Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a terem ordem de partida.

Seguem-se Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia Rally2 evo) e Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo). A dupla mais rápida na qualificação Javier Pardo/Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 evo) é a quinta a sair e a dupla portuguesa Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo), sai de sétimo, dois minutos depois de Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2).

Armindo Araújo será o décimo a sair para a estrada.

TEMPOS ONLINE – AQUI