Azores Rallye, Luís Rego Jr.: Objetivo duplo | AutoSport

Luis Miguel Rego arrancará para o Azores Rallye com ”duplos objetivos. No primeiro dia vamos nos importar com o Campeonato dos Açores de Ralis e domingo já iremos rodar mais libertos e com hipóteses de pensar na classificação geral, dependendo, claro, do nosso desempenho no dia anterior.

Neste rali estarão alguns nomes estrangeiros não tão sonantes mas de pilotos com muita qualidade e muito rápidos e também há assinalar o regresso do CPR. Vai ser um rali muito disputado, muito competitivo.

Queremos estar entre os melhores portugueses e açorianos. Em princípio os pilotos dos Açores têm melhor conhecimento do terreno mas, após muitas participações, também alguns pilotos do CPR e estrangeiros também têm experiência em São Miguel. A nossa vantagem é relativa. Esperemos que o clima nos dê tréguas e que o rali seja um grande espetáculo e que proporcione imagens fantásticas de promoção do belo destino que são os Açores.”

Luis Miguel Rego tem 31 anos de idade e participou no seu primeiro rali em 2008. Tripulou até 2015 várias versões de Mitsubishi Lancer e ente 2016 e 2018 utilizou Ford Fiesta R5. Nos dois anos seguintes alternou entre esse último modelo e o Skoda Fabia R5 e foi campeão açoriano. Em 2020 passou a estar ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Além Mar com que também enfrentará a temporada prestes a começar.

Azores Rallye, Luís Miguel Rego