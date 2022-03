Azores Rallye, Ken Torn: “Expectante quando ao rali…” | AutoSport

Ken Torn faz a sua estreia no Azores Rallye ao volante de um Ford Fiesta R5 Mk II. O piloto recorda que “esta será a primeira vez que alinho neste evento. Julgo, como tal, que será um rali muito duro para nós. Da prova apenas vi vídeos e, pelo que vi, já me apercebi de que a natureza é espantosa e de que os troços cronometrados são muito bonitos. Também já constatei que as condições climatéricas podem mudar muito rapidamente, o que será, tenho a certeza, uma dificuldade acrescida. Como tal, estou muito expetante pelos meus primeiros quilómetros em São Miguel.”

Com apenas 28 anos de idade, o estoniano deu os seus primeiros passos nos ralis em 2008 com um Mitsubishi Colt e manteve-se ao volante dessa viatura até 2013. Em 2014 e 2015 passou a tripular um Honda Civic Type-R e desde logo se destacou na sua classe. Nos dois anos seguintes encetou uma parceria com a Ford e utilizou Fiesta R2 e Fiesta R2T. Em 2018 teve início a sua carreira internacional e obteve a sua primeira vitória no escalão no WRC. Desde então, foi campeão júnior no ERC tanto em 2020 como em 2021.