Azores Rallye, José Pedro Fontes: “É fundamental levar pontos” | AutoSport

José Pedro Fontes aposta numa estratégia cautelosa e calculista. Sabendo que vai apostar tudo na fase de asfalto, a fase de terra tem de ser forçosamente de gestão e de amealhar o máximo de pontos possíveis. É com isso em mente que Fontes enfrenta os troços do Açores. Por um lado, tentar andar bem numa dura, onde já não competia há algum tempo e por outro evitar erros para garantir os pontos que são fundamentais nas contas do título: