Azores Rallye: Javier Pardo o mais rápido na qualificação e Ricardo Moura entre os portugueses | AutoSport

A dupla Javier Pardo/Adrián Pérez (Škoda Fabia Rally2 evo) foi a mais rápida na Qualifying Stage do Azores Rallye, prova pontuável para o Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), Campeonato de Portugal de Ralis e Campeonato dos Açores de Ralis, com o tempo 2:53.1s. A dupla espanhola terá a primazia na escolha da sua ordem de partida para a estrada, algo muito importante num rali em pisos de terra e com a possibilidade de condições climatéricas adversas.

Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os segundos mais rápidos desta classificativa que foi disputada na Lagoa Stage num itinerário ligeiramente alterado em relação àquele que era utilizado nos últimos anos. Efrén Llarena/Sara Fernández (Škoda Fabia Rally2 evo), estabeleceram a terceira melhor marca, seguidos de Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Škoda Fabia Rally2 evo) e Ken Torn/Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally2).

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os portugueses mais rápidos da classificativa, com o tempo 2:54.763s, sextos da geral e na frente de Simon Wagner/Gerald Winter (Škoda Fabia Rally2 evo) e Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda Fabia Rally2 evo).

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) foram a dupla mais rápida entre os pilotos do CPR, com o tempo 2:59.018s, nonos da geral e Norbert Herczig/Igor Bacigál (Škoda Fabia Rally2 evo) fechou o top 10.

Entre os pilotos do CPR, atrás de Armindo Araújo ficaram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2).

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) tinham estabelecido a marca de 3:00.671s, mas foi penalizado por falsa partida e ficou com o tempo de 10 minutos.

Nos testes livres, que se realizou antes da qualificação, Ricardo Moura foi o mais rápido com o tempo 2:55.300s na segunda passagem e Pedro Almeida sofreu um acidente na sessão, conseguindo prosseguir para a qualificação.

