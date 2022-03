Azores Rallye: Grande lista de inscritos | AutoSport

A lista de inscritos da 56ª edição do Azores Rallye inclui um excelente lote de pilotos. Na estrada entre os dias 25 e 27 de março, a prova organizada pelo Grupo Desportivo e Comercial junta os principais interessados na disputa dos títulos no FIA ERC, Campeonato de Portugal de Ralis e Campeonato dos Açores de Ralis. Para além disso, o evento que tem como palco a ilha de São Miguel e as suas paisagens únicas contará igualmente com a presença dos modelos que dominam a atualidade a este nível internacional.

Com o número 1 no seu Skoda Fabia Rally2 Evo, Armindo Araújo encabeça o rol de inscritos em que pontuam, entre muitos outros, Alberto Battistolli, Efren Llarena, Javier Pardo, Luis Miguel Rego, Miguel Correia, Norbert Herczig, Ricardo Moura, Simon Wagner, Simone Campedelli e Simone Tempestini, todos em Skoda Fabia Rally2 Evo, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio em Hyundai i20N Rally2, José Pedro Fontes, Pedro Câmara e Ruben Rodrigues em Citroën C3 Rally2, ou ainda Ken Torn ao volante de um Ford Festa R5 MkII.

No elenco que arrancará de Ponta Delgada para a primeira etapa, a 26 de março, estarão igualmente concorrentes com viaturas Raly2 Kit como Martins Sesks em Skoda Fabia R4, Joan Vinyes e Alberto Monarri com Suzuki Swift R4lly S, Victor Cartier com Toyota Yaris R4 e ainda Gil Antunes com Dacia Sandero R4. A emoção passará também pelos escalões de promoção, com muitos jovens pilotos em viaturas Rally4, os Renault Clio R5 do Clio Trophy by Toksport ou ainda os Yaris GR da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI