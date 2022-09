Azores Rallye fora do ERC | AutoSport

O WRC Promoter, responsável pelo novo figurino do ERC, decidiu deixar o Azores Rallye fora do Europeu de Ralis em 2023, alegando como razão o facto de pretender ‘centralizar’ mais o campeonato, leia-se, aproveitar as provas europeias que ‘caem’ do WRC.

Há uma enorme indefinição entre outras provas do ERC, pois ninguém sabem muito bem as ‘linhas com que se cose’, pois este tipo de questões era tratado de forma diferente pelo anterior Promotor.

De acordo com um comunicado emanado pelo Grupo Desportivo Comercial, organizador do Azores Rallye, “O promotor do Campeonato da Europa de Ralis da FIA informou a Comissão Organizadora do Azores Rallye de que a prova não faz parte dos seus planos para a temporada de 2023. A justificação apresentada pelo WRC Promoter foi que a sua intenção é tornar o campeonato mais central, para reduzir o custo para as equipas.

Apesar do esforço da Comissão Organizadora do Azores Rallye em garantir o transporte marítimo e aéreo gratuitos para as equipas, estas mesmo assim consideram que a imobilização dos meios é demasiado longa face às outras provas do campeonato, segundo informou o promotor.

Lamentamos profundamente esta decisão, que não perspetivamos, uma vez que todas as entidades federativas elogiaram o evento, incluindo o WRC Promoter, que apresentou à Comissão Organizadora do Azores Rallye uma proposta para a continuidade da prova em 2023 e 2024, a qual estava a ser objecto de negociação.

Vamos continuar a trabalhar na edição do próximo ano, a quinquagésima sétima, com vista a garantir, em conjunto com os nossos parceiros, um evento com a qualidade que lhe é reconhecida, esperando, no futuro, voltar a integrar a competição máxima dos ralis a nível europeu”, lê-se no comunicado.