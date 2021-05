Azores Rallye faz parelha com Fafe: mudou de data para 16 a 18 de setembro | AutoSport

O maior evento de promoção dos Açores no mundo e uma das provas automobilísticas mais mediáticas do continente europeu, o Azores Rallye, irá realizar-se entre 16 e 18 de setembro, fazendo parte, assim, do lote das últimas quatro provas do calendário de 2021 do Campeonato FIA da Europa de Ralis, o FIA ERC.

Depois do adiamento a que foi há meses, sujeito, em virtude do agravamento da situação epidemiológica verificada na ilha de São Miguel, o evento organizado pelo Grupo Desportivo Comercial passa assim a realizar-se, conforme o plano original do promotor do campeonato, o Eurosport Events, a par com o Rally Serras de Fafe/Montelongo, potenciando uma melhor gestão logística, benéfica para as equipas. Depois da prova açoriana, os concorrentes rumam ao continente de barco, sendo depois transportados por via terrestre para Fafe, onde irão aguardar o rali, impedindo dessa forma que as equipas gastem dinheiro em viagens para casa, para regressar a Portugal pouco depois.

Rui Moniz, presidente da direção do Grupo Desportivo Comercial, esclarece que “a data agora encontrada resulta da concertação e esforço de várias entidades, das quais destacamos a FIA, autoridade mundial do automobilismo, a FPAK, a sua congénere nacional, permitindo assim criar uma janela temporal para realizar o 55th Azores Rallye”.

“Em suma”, continua o também presidente da Comissão Organizadora do 55th Azores Rallye, “os planos originais voltam a estar em cima da mesa, com a realização num espaço de tempo comum, dos ralis portugueses que fazem parte do calendário do FIA ERC, otimizando assim o controlo de custos que foi um manifesto anseio das equipas”.

Posto isto, estão novamente lançados os dados para mais uma edição memorável do Azores Rallye, com o presidente do Grupo Desportivo Comercial a apelar “ao apoio de todos para que cumpram integralmente as normas sanitárias de modo a que baixemos os números de contágio por Covid-19 e que possam existir condições para que regressemos à normalidade, permitindo a realização de eventos que ajudem à retoma de todos os setores de atividade económica dos Açores”.

O 55th Azores Rallye está agora agendado para realizar-se entre 16 e 18 de setembro, passando a ser a quinta prova do calendário do Campeonato FIA da Europa de Ralis, o FIA ERC, edição de 2021.