Azores Rallye: ERC, CPR e Toyota Gazoo Racing Iberian Cup – tudo definido | AutoSport

Estão definidas as características da 56ª edição do Azores Rallye, organização do Grupo Desportivo e Comercial que estará na estrada entre os dias 25 e 27 de março. O rali, segundo evento dos campeonatos FIA ERC e português da modalidade e ainda prova de abertura do campeonato açoriano, troféu açoriano de ralis em terra e Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, terá um total de cerca de 590 km, 35% dos quais em classificativa.

A prova, a disputar na ilha de São Miguel, apresentará várias alterações à estrutura utilizada nos últimos anos, indo de encontro às modificações introduzidas pela federação internacional no regulamento do Campeonato da Europa da especialidade bem como para satisfazer as necessidades inerentes a um novo e incrementado esquema de mediatização proporcionado pelo WRC Promoter, entidade que, a partir desta época, gere a competição.

O Azores Rallye volta a ter centro nevrálgico nas Portas do Mar, instalações modelares na zona nobre de Ponta Delgada, cidade anfitriã daquele que é um dos maiores eventos da Região Autónoma dos Açores e também um dos principais promotores do destino turístico que é o arquipélago. Os principais contornos da prova podem ser conhecidos no Guia da Prova disponível em http://www.azoresrallye.com/spectators/ ou ainda na aplicação Sportity, no canal ERCAZORES22.