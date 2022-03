Azores Rallye, Efren Llarena: “Queremos chegar ao pódio…” | AutoSport

Efren Llarena regressa ao Azores Rallye “com objetivos bem definidos. Queremos fazer aqui um bom rali e chegar ao pódio. Na prova anterior, em Fafe, tivemos muitos problemas e aqui queremos que tal não aconteça. Se assim for, seremos, por certo, mais rápidos e poderemos começar a recuperar os pontos perdidos nesse evento. Já alinhei neste rali e sei que as condições climatéricas podem ser bastante duras para alguns concorrentes e para outros não. Esperemos que desta vez corra tudo bem connosco…”

O espanhol Efren Llarena, atual vice-campeão europeu, tem 26 anos de idade e alinhou nos seus primeiros ralis em 2013 com um Renault Clio Sport. Ao longo da sua curta carreira já tripulou inúmeros modelos mas foi com o Peugeot 208 R2 com que obteve melhores resultados. Esteve duas vezes no pódio final do Volant Peugeot, foi campeão júnior espanhol em 2017 e ainda campeão europeu júnior em 2019. Em 2020 passou a utilizar um Citroën C3 R5 e desde o ano passado que monta um Skoda Fabia Rally2 Evo.