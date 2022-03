Azores Rallye, Efrén Llarena: “Andámos totalmente a fundo, 200%” | AutoSport

Efrén Llarena reclamou uma vitória sensacional no Azores Rallye depois de, positivamente, roubar o primeiro lugar a Ricardo Moura no último troço da prova. Com uma fantástica Power Stage, o espanhol garantiu uma primeira vitória no Europeu de Ralis para a Team MRF Tyres.

Moura parecia estar no bom caminho para uma repetição da sua vitória de 2016, tendo liderado desde o primeiro troço, mas foi ficando sob pressão crescente e no final o tabuleiro virou: “É espantoso. Entrámos completamente ao ataque e no final conseguimos, é absolutamente incrível. Andámos totalmente a fundo, não dava mais, foi 200 por cento durante todo o troço final e estou realmente orgulhoso da minha equipa e da MRF Tyres”, disse o espanhol.