Azores Rallye e Serras de Fafe confirmados no ERC 2021

O Azores Rallye vai abrir o Europeu de Ralis 2021, e o Rally Serras de Fafe, adiado para setembro, passa agora a ser a sexta de oito provas da competição.

Já se sabia que o calendário do ERC tinha que sofrer alterações, já que a pandemia assim o obrigava. Desta forma, a FIA e o Eurosport Events, em coordenação com os organizadores das provas, decidiram que o Azores Rallye passaria a abrir a competição no início de maio, na data anteriormente prevista para o Rally das Ilhas Canárias, prova que agora passa agora a acolher a decisão de título do ERC em novembro.

Recém-chegado à competição europeia, o Rally Serras de Fafe e Felgueiras troca de data de março para setembro. O calendário ajustado já foi aprovado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

As provas previstas da ERC Junior, Abarth Rally Cup e Clio Cup da Toksport WRT foram todos ajustados em conformidade, mas o número de rondas a contar para cada competição não sofreu alterações.

Para Jean-Baptiste Ley, Coordenador do ERC, Eurosport Events: “Tudo foi feito para manter o calendário original e evitar o inconveniente de alterar as datas. Mas para além da necessidade de ajudar a salvaguardar a saúde e segurança de todos, desde o acompanhamento da evolução da pandemia e tendo em conta as questões que os organizadores estão a encontrar ao tentar planear eventos no meio de medidas de ‘recolher obrigatório’ nacionais, atrasar o início da época e realizar alguns eventos no final do ano é a única linha de ação.

“Apesar de um esforço considerável, a preservação da configuração prevista de eventos ‘back-to-back’ para o Rally Serras de Fafe e Felgueiras e o 55º Rallye Açores não é, infelizmente, possível este ano, embora o apoio logístico disponível para as equipas que disputam o Rallye Açores se mantenha e o Azores Rallye seja um anfitrião muito digno para o evento de abertura da época. E ao assumirmos a data original do Rallye das Ilhas Canárias, esperamos minimizar a perturbação para os pilotos e equipas. A data foi também aproveitada pela federação portuguesa, para os seus campeonatos nacionais e locais. Para o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, é um caso de tudo está bem quando acaba bem e os organizadores do Rally das Canárias colocaram na estrada um fantástico final de temporada em novembro passado, apesar de todos os constrangimentos resultantes da Covid-19. Temos toda a confiança em que farão um evento ainda melhor em 2021”.



Calendário revisto do Europeu de Ralis 2021

Ronda 1: 55º Rallye Açores (Cascalho), 6-8 de Maio, 2021 (Clio)

Ronda 2: 77º Rally Polónia (Cascalho), 18-20 de Junho de 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth, Clio)

Ronda 3: Rally Liepāja (Letónia, cascalho), 1-3 de Julho, 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth)

Ronda 4: Rally di Roma Capitale (Itália, asfalto), 23-25 de Julho, 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth, Clio)

Ronda 5: 50º Rally Barum Czech Zlín (Asfalto), 27-29 de Agosto, 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth, Clio)

Ronda 6: Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, cascalho), 24-26 de Setembro de 2021

Ronda 7: Rally Hungria (Asfalto), 22-24 de Outubro, 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth, Clio)

Ronda 8: Rally Islas Canarias (Asfalto), 18-20 de Novembro de 2021 (ERC Junior/ERC3 Junior, Abarth)