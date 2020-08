Azores Rallye deve ser cancelado

A RTP Açores lançou a notícia, que o AutoSport pode confirmar estar bem suportada. O Azores Rallye, prova do Europeu de Ralis pode ser cancelado. Contactado pela RTP Açores, o Grupo Desportivo Comercial não confirma a informação, mas a RTP Açores reforça saber que a prova poderá não se realizar. Ainda segundo a RTP Açores, Rui Moniz não confirma nem desmente a possibilidade do cancelamento da prova.



A RTP Açores revela ainda que o Presidente do Grupo Desportivo Comercial reuniu com o Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, já esta semana. O AutoSport sabe que a questão nasceu devido ao facto da pandemia estar novamente a acelerar na Europa, com diversos países a manterem Portugal na ‘lista vermelha’, tornando a questão logística demasiado complicada, pois apesar de estarmos a menos de um mês da prova, não se sabe como irá ser a evolução da situação e muitos dos concorrentes do Europeu pertencem a países que mantêm Portugal nessa ‘lista vermelha’, o que iria dificultar de sobremaneira o regresso de toda a caravana a casa.

Logicamente, se for confirmado o cancelamento da prova, os evento relativos às restantes competições, CPR e CRA, não se realizam, logicamente. Vamos esperar pelo comunicado para ter uma luz sobre o assunto, mas infelizmente o cenário é mesmo este.