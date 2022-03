Azores Rallye: Clio Trophy arranca nos Açores | AutoSport

Uma das competições que tem no Azores Rallye a sua prova de abertura é o Clio Trophy by Toksport WRT, um troféu de suporte ao campeonato agora gerido pelo WRC Promoter. Nesta competição monomarca as viaturas utilizadas são os Renault Clio Rally5 fornecidos pela estrutura da Toksport WRT e cada um dos concorrentes dispõe de 12 pneus da Michelin por evento. Esta fórmula prevê a entrega de prémios prova a prova, entre 500 e 4.000 euros, e ainda, ao vencedor final, a disputa de três ralis em 2023 com um Renault Clio Rally4.

O calendário deste trofeu contempla cinco eventos, o Azores Rallye e ainda as deslocações aos ralis Islas Canarias, Liepaja, Roma Capitale e Barum Czech Zlin. Serão seis os pilotos desta competição monomarca presentes em São Miguel: os italianos Andrea Mazzochi e Giorgio Cogni, o francês Ghjuvanni Rossi, o húngaro Patrik Herczig, o espanhol Sergio Fuentes e o turco Emre Hasbay.