Azores Rallye, Bruno Magalhães: “Rali muito difícil, pelas condições e pelos problemas que tivemos” | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) terminaram o Azores Rallye na sexta posição da geral, terceiro no CPR, numa prova em que voltou a ter problemas semelhantes na suspensão, aos que já tinha tido em Fafe, e que o impediram de lutar mais à frente, numa prova que já venceu três vezes e onde costuma ser muito forte. Desta vez nada mais pode fazer: “foi um rali muito difícil não só pelas condições mas também devido aos muitos problemas que tivemos, no entanto hoje já estávamos a fazer uma boa prova a recuperar tempo na luta pelo segundo lugar do CPR, estávamos já a 11s, tínhamos iniciado o dia a 30, com um bom ritmo, mas infelizmente após a assistência, tivemos novamente um problema e à tarde foi impossível andar depressa”, começou por dizer Bruno Magalhães recordando os problemas com os amortecedores que por vezes deixam de funcionar, suspeita-se devido a sujidade no interior: “o que levamos daqui é um terceiro lugar para o CPR e bons pontos. não é o que queríamos, mas não é assim tão mau”, disse Bruno Magalhães, que consegue andar melhor quando o piso está seco “conseguimos encontrar aderência, mas no molhado tivemos muitas dificuldades como em Fafe, vamos ter que trabalhar muito para a próxima prova”