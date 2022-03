Azores Rallye: Armindo Araújo lidera ERC e CPR | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) terminaram o Azores Rallye no quinto lugar da geral, segundo do CPR, um conjunto de resultados que lhe permite liderar as duas competições, decorridas que estão duas provas. Num rali difícil devido às difíceis condições climatéricas, a dupla ultrapassou algumas dificuldades e realizou uma excelente operação para o seu maior objetivo, o CPR: “Conseguimos sair daqui com a liderança reforçada no Nacional, que era o nosso principal foco, e somos agora os líderes do Europeu de Ralis. Quase não podia pedir mais. Não vinha aqui há 16 anos, e não foi um rali fácil e sentimos, em algumas especiais, dificuldades em impor o ritmo que queríamos. Lutamos, tentamos tudo, e o trabalho de toda equipa foi recompensado por este desfecho muito positivo para nós. Estamos muito satisfeitos.

Está a ser um bom início de temporada e isso é fruto do excelente trabalho que temos feito. Estes resultados dão-nos ainda mais motivação para as provas que temos pela frente e ainda temos muitas para disputar. Sermos líderes do Europeu e do Nacional é fantástico e muito gratificante”, disse.