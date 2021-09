Fique com o onboard da PE13, Sete Cidades 2, com uma extensão de 24.01 km onde Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) asseguraram o triunfo no rali face a Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5), que terminou esta especial a meio segundo do norueguês.