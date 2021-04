Azores Rallye: “A saúde de todos, acima de tudo!”

No seguimento do pedido efetuado pela Autoridade Regional de Saúde do Governo dos Açores ao Grupo Desportivo Comercial, o 55th Azores Rallye vai ser adiado.

Na origem do pedido, está o incremento do número de novos casos positivos de contaminação pelo nova variante inglesa do vírus SARS-Cov-2, que conheceu um aumento significativo nos últimos dias nos Açores, concretamente na ilha de São Miguel, e que originou a implementação de novas medidas, resultantes do último Conselho do Governo, realizado esta quarta-feira, 14 de abril.

O Grupo Desportivo Comercial, interessado como sempre esteve na condição de saúde pública, acolheu o pedido e iniciou de imediato diligências junto aos intervenientes, nomeadamente com a FIA, a autoridade desportiva mundial, com o Eurosport Events, promotor do Campeonato FIA da Europa de Ralis, o FIA ERC, e com a FPAK Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting no sentido de articular uma nova data para realização do 55th Azores Rallye.

“A equipa organizativa do 55th Azores Rallye mantém o estado de prontidão para levar à estrada a prova que pontua para o FIA ERC e Campeonato dos Açores de Ralis, num ano em que foi necessário inovar para garantir a realização de um evento seguro para todos. O Grupo Desportivo Comercial e o Governo dos Açores mantêm-se empenhados em garantir que o 55th Azores Rallye realizar-se-á em 2021, no seguimento dos esforços já efetuados para realizar o maior evento de promoção dos Açores no mundo”, lê-se no comunicado do Grupo Desportivo comercial.