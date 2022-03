Azores Rallye: A melhor forma de perceber exatamente como é lá dentro… | AutoSport

Uma das participações mais curiosas do 56º Azores Rallye será a da dupla Reiner Kuhn/Tim Rauber com um Renault Clio Rally5. Khun é um reputado jornalista alemão, um dos mais prestigiados no meio automobilístico, com uma carreira com quase três décadas de serviço ao desporto motorizado.

O alemão, sempre que pode, gosta de estar ao volante e de há muito que acalentava o desejo de alinhar no evento organizado pelo Grupo Desportivo e Comercial.

Nesse sentido, até recolheu informações da prova junto de vários pilotos e em 2021 ouviu conselhos importantes de Andreas Mikkelsen, vencedor do rali e, posteriormente, campeão europeu o ano passado.

No que toca a esta participação, Kuhn diz que, “para ser honesto, este é um sonho tornado realidade. Depois de muitos anos a ter conseguido seguir esta prova, agora vou poder experienciar estas classificativas espetaculares ao volante de um Renault Clio Rally5.

Apesar de querer mostrar que sei guiar um pouco e de que posso seguir a concorrência direta no Clio Trophy, para um amador inexperiente, como eu, será tudo à volta de não fazer nenhum erro estúpido, estar longe de problemas e terminar.

Se conseguir isso, independentemente das condições climatéricas, quando passar pelo controlo no final da segunda passagem pelas icónicas Sete Cidades, terei um grande sorriso. Agradeço o apoio e confiança da Toksport, Renault, Michelin e, claro, do Tim Rauber. Vamos a isso!”