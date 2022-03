Azores Rally, Rachele Somaschini: a única Senhora ao volante” | AutoSport

Rachele Somaschini será a única senhora ao volante de um carro de competição no 56º Azores Rallye. “Estou muito contente de poder participar neste rali. O ano passado, quando fui pela primeira vez, fiquei impressionada pela beleza da ilha – a realidade excedeu as minhas expetativas – e pelo sorriso e pessoas amigáveis. Fui recebida de forma incrivelmente amigável, que tocou fundo no meu coração. As classificativas são ótimas e muito exigentes e espero ter mais sorte que o ano passado em que só pude fazer uma etapa devido a problemas com os limpa-para-brisas logo no primeiro troço cronometrado. Mal posso esperar pela partida!”

A italiana Rachele Somaschini tem 28 anos de idade e deu os seus primeiros passos nos ralis em 2016 em provas de segunda categoria com um Mini Cooper S R17. No ano seguinte alinhou num evento com um Peugeot 207 S2000 e em 2018 esteve ao volante de carros tão diferentes como Peugeot 208 R2, Citroën DS3 R3T e Peugeot 208 T16. Em 2019, manteve o Citroën DS3 R3T e fez uma aparição única com um Skoda Fabia R5 e, em 2020, duas provas com um Citroën C3 R5. O ano passado esteve aos comandos do Citroën C3 Rally2 que utiliza esta temporada.